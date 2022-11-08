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8 ноября, 07:19

В Москве мать выкинула годовалого ребёнка из окна 11-го этажа

<p>Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/moscowproc/1183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Годовалого ребёнка нашли под окнами жилого дома в Сумском проезде в Москве. По данным столичной прокуратуры, мать выбросила его из окна 11-го этажа.

Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Видео © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии. В больнице оказалась и 26-летняя мать малышки: по данным источника Лайфа, когда дверь квартиры вскрыли, женщина была без сознания, а внутри чувствовался запах газа.

Обстановка у дома в Москве, где мать выкинула годовалого ребёнка из окна. Видео © LIFE

Прокуратура проводит проверку.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Чите маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа. Ребёнку был один год и девять месяцев. На теле малыша лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.

Александра Вишнякова

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