В Москве мать выкинула годовалого ребёнка из окна 11-го этажа
Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Годовалого ребёнка нашли под окнами жилого дома в Сумском проезде в Москве. По данным столичной прокуратуры, мать выбросила его из окна 11-го этажа.
Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Видео © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии. В больнице оказалась и 26-летняя мать малышки: по данным источника Лайфа, когда дверь квартиры вскрыли, женщина была без сознания, а внутри чувствовался запах газа.
Обстановка у дома в Москве, где мать выкинула годовалого ребёнка из окна. Видео © LIFE
Прокуратура проводит проверку.
А ранее Лайф рассказывал, что в Чите маленький мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа. Ребёнку был один год и девять месяцев. На теле малыша лежала москитная сетка, на которую он мог облокотиться.