В Москве мать выкинула годовалого ребёнка из окна 11-го этажа

Годовалого ребёнка нашли под окнами жилого дома в Сумском проезде в Москве. По данным столичной прокуратуры, мать выбросила его из окна 11-го этажа.

Квартира в Москве, откуда мать выбросила годовалую дочь. Видео © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии. В больнице оказалась и 26-летняя мать малышки: по данным источника Лайфа, когда дверь квартиры вскрыли, женщина была без сознания, а внутри чувствовался запах газа.

Обстановка у дома в Москве, где мать выкинула годовалого ребёнка из окна. Видео © LIFE

Прокуратура проводит проверку.