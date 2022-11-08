Кожемяко опубликовал видеообращение морпехов, участвующих в боях за Павловку
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал несколько видеообращений от бойцов 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда "Тигр". Военные говорят, что ситуация под Павловкой сложная, бои идут тяжёлые, и, несмотря на то что есть потери, российские бойцы продолжают "давить" противника и обещают вернуться с победой.
Обращение бойцов 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда "Тигр". Видео © Телеграм-канал "Кожемяко официально"
"Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь. В Павловке дела тяжёлые, бои идут тяжёлые, есть потери, но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся потихоньку, может, не так быстро, как хотелось бы, но идём вперёд. Успехи есть. Надеюсь, скоро вы о них всё узнаете", — говорит боец 155-й бригады и благодарит земляков за поддержку.
На другом видео члены отряда "Тигр" также подтверждают, что "отряд строй держит" и старается минимизировать потери.
А накануне Минобороны России опровергло заявления ряда российских блогеров о больших потерях среди военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне спецоперации. В ведомстве добавили, что потери морпехов за время наступления на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. При этом потери Вооружённых сил Украины оценивают как гораздо более значительные.
Телеграм-канал "Кожемяко официально"