Захарова: Россия поддерживает точечные контакты с США по ряду вопросов

Россия и США продолжают точечные контакты по наиболее значимым вопросам, Москва остаётся открытой к взаимовыгодным диалогам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".

"Я скажу то, о чём мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовём это, точечные контакты с Соединёнными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <…> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес", — сказала дипломат.