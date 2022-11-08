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8 ноября, 07:51

Захарова: Россия поддерживает точечные контакты с США по ряду вопросов

Россия и США продолжают точечные контакты по наиболее значимым вопросам, Москва остаётся открытой к взаимовыгодным диалогам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".

"Я скажу то, о чём мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовём это, точечные контакты с Соединёнными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <…> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес", — сказала дипломат.

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой для снижения риска ядерной эскалации. Он также подчеркнул, что американская сторона не стала раскрывать каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке

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