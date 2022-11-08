Украинский адвокат "отбил" девушку у знакомого, застрелив его из дробовика

Адвокат из Житомира поссорился с приятелем из-за девушки и в разгаре конфликта застрелил его из дробовика. Инцидент произошёл ещё в июле, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию.

Мать 31-летнего погибшего обратилась в полицию и сообщила, что последний раз видела сына 26 апреля. Выяснилось, что молодой человек весной был на застолье в компании знакомых, но потом исчез, а куда — его приятели рассказать не смогли, так как перебрали на вечеринке и не заметили его отсутствия.

В июле полиция обнаружила в Богунском карьере труп мужчины, обёрнутый в резиновую лодку, несчастный был застрелен из дробовика. Следователи несколько месяцев пытались найти причастных к убийству. После сбора улик оказалось, что убийца — 46-летний адвокат: знакомые поссорились из-за 20-летней девушки, так как оба испытывали к ней симпатию.

Также выяснилось, что после того, как юрист избавился от соперника, пара сыграла свадьбу. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения, а его возлюбленная ждёт ребёнка.