Россия ввела контрсанкции против 74 иностранных компаний в военно-технической сфере

Правительство РФ опубликовало список зарубежных компаний, с которыми запрещаются сделки по вопросам военно-технического сотрудничества. Документ появился на сайте кабмина.

"В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества", — указано в тексте.

Контрсанкции подготовлены в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".