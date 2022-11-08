Россия ввела контрсанкции против 74 иностранных компаний в военно-технической сфере
Правительство РФ опубликовало список зарубежных компаний, с которыми запрещаются сделки по вопросам военно-технического сотрудничества. Документ появился на сайте кабмина.
"В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества", — указано в тексте.
Контрсанкции подготовлены в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
Также сообщалось, что немецкая компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh, обслуживающая подземное газовое хранилище (ПХГ) "Катарина" на востоке Германии, попала в санкционный список России. В отношении организации будут применены "специальные экономические меры".
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