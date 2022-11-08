Набиуллина: Центробанк вернётся к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году

Центробанк намерен вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5–6% годовых в 2025 году. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона (5–6%). К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году", — сказала Набиуллина.