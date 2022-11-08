Набиуллина: Центробанк вернётся к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году
Центробанк намерен вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5–6% годовых в 2025 году. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона (5–6%). К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году", — сказала Набиуллина.
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Напомним, в конце октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после нескольких месяцев снижения. Там добавили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.
LIFE / Павел Баранов