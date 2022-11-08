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8 ноября, 08:22

ФИФА одобрила проведение матча между сборными России и Таджикистана

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили проведение товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

"Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен", — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

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Напомним, встреча команд состоится 17 ноября на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.

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Александра Вишнякова
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