ФИФА одобрила проведение матча между сборными России и Таджикистана
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили проведение товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
"Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен", — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Напомним, встреча команд состоится 17 ноября на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.
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