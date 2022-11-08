В Кремле не поддержали идею о двухлетней службе по призыву, пишут СМИ
"Ведомости": Минобороны и Кремль не поддержали идею о двухлетней службе в армии по призыву
Инициатива некоторых депутатов и сенаторов о возвращении двухлетнего срока службы в армии по призыву не нашла поддержки в Кремле и Министерстве обороны РФ. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Как рассказал один из них, власти посчитали необходимым сделать упор "не на количественной, а на качественной" подготовке военных. В этой связи законопроект не будут вносить в парламент. По информации газеты, данное решение в Кремле принято с учётом позиции выступивших против парламентариев.
Напомним, ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии. С этим призывом выступил депутат от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, это "своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии". Его инициативу поддержал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он указал, что новые военные системы и комплексы невозможно освоить за один год. Сенатор убеждён: "Жизнь сама подсказывает, что необходимо принять подобную идею, однако сложно сказать, когда это может произойти".
ТАСС / Юрий Смитюк