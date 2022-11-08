В Кремле не поддержали идею о двухлетней службе по призыву, пишут СМИ

Инициатива некоторых депутатов и сенаторов о возвращении двухлетнего срока службы в армии по призыву не нашла поддержки в Кремле и Министерстве обороны РФ. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как рассказал один из них, власти посчитали необходимым сделать упор "не на количественной, а на качественной" подготовке военных. В этой связи законопроект не будут вносить в парламент. По информации газеты, данное решение в Кремле принято с учётом позиции выступивших против парламентариев.