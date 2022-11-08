Москвичка могла выбросить дочь из окна многоэтажки из-за переживаний о разводе

Женщина, выбросившая годовалую дочь из окна квартиры в Москве, доставлена в больницу, как и пострадавшая в результате падения девочка. Эту информацию подтвердили в столичном СК. Там уточнили, что мать ребёнка могла находиться в депрессии из-за бракоразводного процесса.

"Мать ребёнка также госпитализирована в одну из городских больниц для оказания необходимой медицинской помощи. После разрешения врачей и стабилизации состояния здоровья женщины следователи приступят к проведению с ней следственных действий", — пояснили в ведомстве.