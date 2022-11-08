Косметолог назвала 7 признаков "перекачанных" губ

При увеличении губ важно не переборщить, объём вводимой гиалуроновой кислоты зависит от начальных параметров пациентки. Пластический хирург, косметолог Амина Кибишева назвала Лайфу признаки некачественно увеличенных губ.

"Если взять, условно, 1 мл геля и заполнить им маленькие тонкие губы или большие широкие, то смотреться после процедуры такие губы будут по-разному. Маленькие губы будут выглядеть с "переизбытком" и казаться чрезмерно "вздутыми". В больших губах гель может зрительно "раствориться" и быть менее заметным", — объяснила она.

Врач отметила, что губы постепенно теряют первоначальный природный объём и всегда кажутся меньше, это связано с возрастной инволюцией тканей. Поэтому сделать коррекцию — естественное желание женщины. Однако если что-то пошло не так, результат может оказаться плачевным. Так, нарушение приёма пищи, трудности артикуляции в момент речи, отсутствие естественных складок и борозд — всё это признаки перекачанных губ.

Кроме того, женщина заметит, что визуально губы будто "лоснятся" и выглядят чрезмерно гладкими. А во время сна будет непроизвольно выделяться слюна, при этом рот останется полуоткрытым, продолжила косметолог. Ещё два признака — испытываемые трудности при поцелуе и заметная асимметрия губ.

"В подобных погрешностях могут быть виновны как сами пациенты, не знающие меру, так и врачи, желающие вколоть больше препарата и финансово иметь более заметную прибыль", — заключила собеседница Лайфа.