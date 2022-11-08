Медведев предупредил США о последствиях их "тупиковых" взглядов
Медведев назвал тупиковыми неоколониальные взгляды Запада и его "младших партнёров"
Зампредседателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев раскритиковал линию поведения США и их "младших партнёров", назвав её тупиковой. Заявление прозвучало во вторник на международной межпартийной конференции единороссов по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности.
По словам Медведева, повысить атмосферу взаимного доверия между государствами, обеспечить безопасность и устойчивое развитие можно исключительно за счёт укрепления многополярной системы мира. Однако Запад с этим не согласен и продолжает продвигать свои устаревшие неоколониальные взгляды, отметил политик.
"Некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнёры, вопреки объективной реальности, упорно придерживаются давно устаревших, по сути, неоколониальных взглядов и политических доктрин, не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств. Это вообще-то тупиковая линия, она ведёт к потере многих традиционных ценностей, глобализации проблем экономического развития, нарушения прав и свобод граждан", — заключил он.
Ранее Медведев объяснил, за что Россия сражается на Украине. По его словам, нашей стране не нужны чужие территории, она защищает своих людей и землю. Он также утверждал, что лишь полная победа России на Украине сможет предотвратить глобальный конфликт, к которому мир подталкивают страны Запада. Широко известно высказывание политика и о том, что жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре", и неважно, кто одержит победу 8 ноября на выборах в Конгресс США.