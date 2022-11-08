Медведев предупредил США о последствиях их "тупиковых" взглядов

Зампредседателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев раскритиковал линию поведения США и их "младших партнёров", назвав её тупиковой. Заявление прозвучало во вторник на международной межпартийной конференции единороссов по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности.

По словам Медведева, повысить атмосферу взаимного доверия между государствами, обеспечить безопасность и устойчивое развитие можно исключительно за счёт укрепления многополярной системы мира. Однако Запад с этим не согласен и продолжает продвигать свои устаревшие неоколониальные взгляды, отметил политик.