Папа римский Франциск участвует в процессе обмена пленными, заявил посол РФ

Папа римский Франциск помогает в процессе обмена пленными с Украиной, заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев. Он задействован в передаче списков украинских военных, подлежащих освобождению.

"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учётом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", — заявил дипломат информационному агентству Askanews.