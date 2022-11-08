Папа римский Франциск участвует в процессе обмена пленными, заявил посол РФ
Посол РФ в Ватикане Авдеев заявил о помощи папы римского Франциска в обмене пленными
Папа римский Франциск помогает в процессе обмена пленными с Украиной, заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев. Он задействован в передаче списков украинских военных, подлежащих освобождению.
"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учётом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", — заявил дипломат информационному агентству Askanews.
Напомним, что 3 ноября состоялся очередной обмен пленными с украинской стороной по формуле "107 на 107". По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Киев получил в основном солдат вооружённых сил страны.
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