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8 ноября, 09:20

Папа римский Франциск участвует в процессе обмена пленными, заявил посол РФ

Посол РФ в Ватикане Авдеев заявил о помощи папы римского Франциска в обмене пленными

Папа римский Франциск помогает в процессе обмена пленными с Украиной, заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев. Он задействован в передаче списков украинских военных, подлежащих освобождению.

"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учётом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", — заявил дипломат информационному агентству Askanews.

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Напомним, что 3 ноября состоялся очередной обмен пленными с украинской стороной по формуле "107 на 107". По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Киев получил в основном солдат вооружённых сил страны.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino

Матвей Шандрыголов

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