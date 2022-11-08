Камера разоблачила живодёрку из Химок, которая зверски избила пса и оттаскала за поводок

Камера сняла, как жительница подмосковных Химок издевается нам своим псом и избивает его прямо на лестничной клетке. Ролик опубликовали зооактивисты из группы "Животные Химки" во "ВКонтакте".

Жестокие кадры избиения пса жительницей Химок попали на камеру видеонаблюдения. Видео © VK / "Животные Химки"

Видео снято 5 ноября. На нём живодёрка оттаскивает собаку за поводок, швыряет на пол и несколько раз избивает пса кулаками. Издевательства девушка прекратила, лишь когда из лифта вышла соседка. По информации авторов видео, она проживает в доме на проспекте Мельникова.

Волонтёры уже написали заявление в полицию. Они решили выкупить бедного пса у живодёрки и пристроить беднягу в надёжные руки. Добровольцы занимаются публикацией новостей о поиске пропавших питомцев, а также о вопиющих случаях жестокого обращения с животными.