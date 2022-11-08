Захарова уличила Трампа во вмешательстве в выборы в Конгресс США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления о якобы попытках Москвы повлиять на результаты выборов в Конгресс пояснила, что этим занимается бывший президент США Дональд Трамп.
"Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому всё в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше, то вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового", — пошутила дипломат в ответ на вопрос, "вмешались ли мы уже в их выборы", в эфире "Прямого контакта" с Владимиром Соловьёвым.
По оценке Захаровой, "сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп". Она подчеркнула, что это исключительно внутриполитическая история, поэтому политикам в США нужно начать говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. Им также стоит "перестать, наконец, кивать на внешний фактор в виде России", добавила представитель МИД.
Ранее американские специалисты по цифровой безопасности заявили, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся во вторник, 8 ноября. Тем временем Трамп продолжает активно агитировать за Республиканскую партию. Он выразил сомнение, что США просуществуют ещё хотя бы два года, если ими по-прежнему будет руководить Джо Байден.
Getty Images / Drew Angerer