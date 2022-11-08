Соседка рассказала о "нечеловеческом крике" перед падением младенца с 11-го этажа в Москве

Соседка, которая первой увидела выброшенную из окна 11-го этажа в Москве девочку, рассказала Лайфу, что услышала "нечеловеческий крик", после чего её муж бросился на помощь. Однако ребёнок уже молчал, потеряв сознание.

"Мы услышали крик нечеловеческий. Слышно было, что плачет ребёнок, мы просто не могли понять где. И тут муж увидел, что под окнами ребёнок упал. Он сказал: "Вызывай "112". Он схватил одеяло и побежал, потому что ребёнок был в одних подгузниках. Когда он вышел, ребёнок уже не кричал, был без сознания", — поделилась женщина.