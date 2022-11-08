В России рассчитали "индекс кофе с бутербродом"

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), или индекс самых популярных у россиян продуктов для завтрака, снизился на 0,9 пункта во второй половине октября относительно начала месяца — до 99,1 пункта. Такие цифры приводит РИА "Новости" на основе данных аналитиков агентства "Чек Индекс".

В корзину для расчёта вошли семь самых популярных товаров, которые россияне закупают на завтрак: булка хлеба (400 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурец (500 г), растворимый кофе (95 г), сахар (1 кг).

"По продуктам из такой потребительской корзины рассчитывается средний чек. За базовые 100 баллов принято значение "индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров", — объясняет агентство.

Во второй половине октября вырос средний чек по огурцам (на 3%, до 80 рублей) и сахару, а снизился — по батону (также на 3%, до 30 рублей), ветчине, сливочному маслу, сыру и растворимому кофе. Так, по сравнению с началом месяца индекс опустился на 0,9 пункта и составил 99,1 пункта.