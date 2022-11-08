В новом сообщении Зеленского в Twitter увидели тайный смысл

Пользователи "Твиттера" увидели неискренность в том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в Кнессет. Многие сочли, что такая любезность продолжится просьбами отправить Киеву оружие и деньги.

"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — написал в комментариях Raul4Liberty.

Его поддержал автор с ником Davescottreal, который категорично заявил, что нет сомнений в желании Зеленского получить от Израиля деньги. Пользователь JuliaPoems раздражённо написал в адрес украинского лидера: "Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие". А shepherd_360 заметил: "Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов".

"Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — отметил albertc1887.