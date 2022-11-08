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8 ноября, 10:02

В новом сообщении Зеленского в Twitter увидели тайный смысл

Пользователи Twitter увидели тайный смысл в поздравлении Зеленского в адрес Нетаньяху

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Пользователи "Твиттера" увидели неискренность в том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в Кнессет. Многие сочли, что такая любезность продолжится просьбами отправить Киеву оружие и деньги.

"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — написал в комментариях Raul4Liberty.

Его поддержал автор с ником Davescottreal, который категорично заявил, что нет сомнений в желании Зеленского получить от Израиля деньги. Пользователь JuliaPoems раздражённо написал в адрес украинского лидера: "Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие". А shepherd_360 заметил: "Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов".

"Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", отметил albertc1887.

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Напомним, на выборах в Кнессет 25-го созыва в Израиле блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство. ЦИК страны после завершения подсчёта голосов сообщила, что политическая сила набрала 64 мандата.

Татьяна Миссуми

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