В новом сообщении Зеленского в Twitter увидели тайный смысл
Пользователи Twitter увидели тайный смысл в поздравлении Зеленского в адрес Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency
Пользователи "Твиттера" увидели неискренность в том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в Кнессет. Многие сочли, что такая любезность продолжится просьбами отправить Киеву оружие и деньги.
"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", — написал в комментариях Raul4Liberty.
Его поддержал автор с ником Davescottreal, который категорично заявил, что нет сомнений в желании Зеленского получить от Израиля деньги. Пользователь JuliaPoems раздражённо написал в адрес украинского лидера: "Господи, хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие". А shepherd_360 заметил: "Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов".
"Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен", — отметил albertc1887.
Напомним, на выборах в Кнессет 25-го созыва в Израиле блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство. ЦИК страны после завершения подсчёта голосов сообщила, что политическая сила набрала 64 мандата.