ПВО России сбила четыре ракеты HIMARS над посёлком под Херсоном

ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что целью ударов была гражданская инфраструктура.

"В 10:37 [по московcкому времени] ВСУ выпустили по посёлку Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", — говорится в заявлении. Пострадавших нет, отметили в областном Минздраве.