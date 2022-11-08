ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 10:08
5059

ПВО России сбила четыре ракеты HIMARS над посёлком под Херсоном

ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что целью ударов была гражданская инфраструктура.

"В 10:37 [по московcкому времени] ВСУ выпустили по посёлку Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", говорится в заявлении. Пострадавших нет, отметили в областном Минздраве.

ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области
ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Как также сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали девятерых диверсантов, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных сотрудников Администрации Херсонской области. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что их действия курировала Служба безопасности Украины.

BannerImage

ТАСС / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar