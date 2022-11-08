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8 ноября, 10:08

ПВО России сбила четыре ракеты HIMARS над посёлком под Херсоном

ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что целью ударов была гражданская инфраструктура.

"В 10:37 [по московcкому времени] ВСУ выпустили по посёлку Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", говорится в заявлении. Пострадавших нет, отметили в областном Минздраве.

ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области

ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Как также сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали девятерых диверсантов, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных сотрудников Администрации Херсонской области. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что их действия курировала Служба безопасности Украины.

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ТАСС / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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