ПВО России сбила четыре ракеты HIMARS над посёлком под Херсоном
ВСУ обстреляли посёлок Камышаны в Херсонской области из американской РСЗО HIMARS, система ПВО отразила все атаки. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что целью ударов была гражданская инфраструктура.
"В 10:37 [по московcкому времени] ВСУ выпустили по посёлку Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", — говорится в заявлении. Пострадавших нет, отметили в областном Минздраве.
Как также сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали девятерых диверсантов, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных сотрудников Администрации Херсонской области. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что их действия курировала Служба безопасности Украины.
ТАСС / Минобороны России