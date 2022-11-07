Как вести себя в день лунного затмения и что категорически нельзя делать 8 ноября
Полное затмение Луны 8 ноября имеет большое значение с точки зрения астрологии. Астролог Аделина Блэкмун рассказала Лайфу, каких ключевых принципов нужно придерживаться в этот день и как себя вести.
Как действовать и чего не делать в день полного затмения Луны 8 ноября 2022-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock
Лунное затмение 8 ноября 2022 года в 13:59 мск не принесёт каких-то глобальных перемен, но добавит в жизнь переживания и эмоциональные качели. Люди будут острее чувствовать свои желания и обиды, поэтому вероятны неосознанные поступки. День затмения — всегда не лучшее время для выяснения отношений, а также для принятия важных решений. Как его провести каждому знаку зодиака, Лайфу раскрыла астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.
Лунное затмение 8 ноября 2022 года: что нужно делать
В день затмения Луны обязательно:
- держать под контролем эмоции, медитировать;
- соблюдать питьевой режим;
- следить за количеством потребляемой еды, причём есть можно не позже чем за три часа до затмения и не раньше чем за три часа после;
- навести порядок в доме и в голове.
Полное затмение Луны 8 ноября 2022-го: что нельзя делать
В день лунного затмения категорически нельзя:
- смотреть на саму Луну во время затмения, лучше провести этот период в закрытом помещении дома;
- отправляться в поездки и путешествия, даже деловые;
- садиться за руль;
- заключать сделки, совершать финансовые операции;
- употреблять алкоголь.
Очень важно во время лунного затмения и в предшествующий ему день сохранять душевное равновесие. Не стоит уделять внимание мелким ссорам, мстить кому-либо, выяснять отношения. Старайтесь в эти дни абстрагироваться от любых негативных оценок чего бы то ни было. Это относится в равной степени ко всем знакам зодиака
У людей, рождённых под знаком зодиака Овен, лунное затмение сильнее всего отразится на финансовой сфере, возможны новые расходы. Для Тельцов изменения могут настать в любой сфере: от здоровья до бизнеса и отношений с окружающими. Представителям стихии Воздуха Близнецам затмение сулит новые поездки или встречу с иностранцами, а Ракам — смену окружения или приглашение на какое-то мероприятие. У Львов изменится статус, причём любой: от семейного до профессионального. Девы будут заниматься юридическими вопросами, а Весы должны быть сосредоточены на сфере управления финансами.
Скорпионы в день полного лунного затмения могут столкнуться с изменениями в личной жизни, а Стрельцам стоит заняться здоровьем. Козерогам лучше расслабиться и немного отдохнуть от работы, а Водолеям — обратить внимание на вопросы недвижимости. Рыбам можно сосредоточиться на решении задач, связанных с личным транспортом.
Вскоре после затмения, 11 ноября, Венера перейдёт в Скорпион. Это означает, что люди испытают усиление чувственности. Однако чувственность окрасится драматическими и даже трагическими красками. Например, могут возникнуть новые страстные отношения. Однако следует воздерживаться от совершения "глупостей", которые могут негативно отразиться на вашем устоявшемся образе жизни