Как вести себя в день лунного затмения и что категорически нельзя делать 8 ноября

Лунное затмение 8 ноября 2022 года в 13:59 мск не принесёт каких-то глобальных перемен, но добавит в жизнь переживания и эмоциональные качели. Люди будут острее чувствовать свои желания и обиды, поэтому вероятны неосознанные поступки. День затмения — всегда не лучшее время для выяснения отношений, а также для принятия важных решений. Как его провести каждому знаку зодиака, Лайфу раскрыла астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.

Лунное затмение 8 ноября 2022 года: что нужно делать

В день затмения Луны обязательно: держать под контролем эмоции, медитировать;

соблюдать питьевой режим;

следить за количеством потребляемой еды, причём есть можно не позже чем за три часа до затмения и не раньше чем за три часа после;

навести порядок в доме и в голове.

Полное затмение Луны 8 ноября 2022-го: что нельзя делать

В день лунного затмения категорически нельзя: смотреть на саму Луну во время затмения, лучше провести этот период в закрытом помещении дома;

отправляться в поездки и путешествия, даже деловые;

садиться за руль;

заключать сделки, совершать финансовые операции;

употреблять алкоголь.

Очень важно во время лунного затмения и в предшествующий ему день сохранять душевное равновесие. Не стоит уделять внимание мелким ссорам, мстить кому-либо, выяснять отношения. Старайтесь в эти дни абстрагироваться от любых негативных оценок чего бы то ни было. Это относится в равной степени ко всем знакам зодиака Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

У людей, рождённых под знаком зодиака Овен, лунное затмение сильнее всего отразится на финансовой сфере, возможны новые расходы. Для Тельцов изменения могут настать в любой сфере: от здоровья до бизнеса и отношений с окружающими. Представителям стихии Воздуха Близнецам затмение сулит новые поездки или встречу с иностранцами, а Ракам — смену окружения или приглашение на какое-то мероприятие. У Львов изменится статус, причём любой: от семейного до профессионального. Девы будут заниматься юридическими вопросами, а Весы должны быть сосредоточены на сфере управления финансами.

Скорпионы в день полного лунного затмения могут столкнуться с изменениями в личной жизни, а Стрельцам стоит заняться здоровьем. Козерогам лучше расслабиться и немного отдохнуть от работы, а Водолеям — обратить внимание на вопросы недвижимости. Рыбам можно сосредоточиться на решении задач, связанных с личным транспортом.