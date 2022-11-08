Проститутка из Нигерии избила капитана московской полиции и чуть не откусила ему пенис
В Москве проститутка из Нигерии избила капитана полиции
Обложка © t.me / Mash
20-летняя проститутка из Нигерии напала на капитана столичной полиции после задержания и даже попыталась откусить его детородный орган. Подробности истории пишет Mash.
Уроженку африканской страны задержали после того, как сотрудники полиции проводили "контрольную закупку". Сам инцидент произошёл в отделе правоохранителей, где готовились заводить дело по статье "Занятие проституцией". Этот факт сильно разозлил девушку, и она набросилась на капитана полиции: сначала ударила в предплечье, затем толкнула в стене, а после и вовсе прокусила его паховую зону. К счастью, задеть детородный орган она не смогла, впившись во внутреннюю часть бедра левой ноги.
Досталось и ещё одному офицеру — старшему лейтенанту, который поспешил на подмогу коллеге. Ему девушка расцарапала лицо и ударила по колену. В итоге представительница древнейшей профессии была отправлена за решётку.
"Форменные девяностые": Работницы секс-индустрии пожаловались на "сутенёров-беспредельщиков" с оружием
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье гражданка Нигерии напала на полицейского после суда о выдворении из России.