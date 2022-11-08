Проститутка из Нигерии избила капитана московской полиции и чуть не откусила ему пенис

Уроженку африканской страны задержали после того, как сотрудники полиции проводили "контрольную закупку". Сам инцидент произошёл в отделе правоохранителей, где готовились заводить дело по статье "Занятие проституцией". Этот факт сильно разозлил девушку, и она набросилась на капитана полиции: сначала ударила в предплечье, затем толкнула в стене, а после и вовсе прокусила его паховую зону. К счастью, задеть детородный орган она не смогла, впившись во внутреннюю часть бедра левой ноги.