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8 ноября, 11:29

Проститутка из Нигерии избила капитана московской полиции и чуть не откусила ему пенис

В Москве проститутка из Нигерии избила капитана полиции

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/39723" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обложка © t.me / Mash

20-летняя проститутка из Нигерии напала на капитана столичной полиции после задержания и даже попыталась откусить его детородный орган. Подробности истории пишет Mash.

Уроженку африканской страны задержали после того, как сотрудники полиции проводили "контрольную закупку". Сам инцидент произошёл в отделе правоохранителей, где готовились заводить дело по статье "Занятие проституцией". Этот факт сильно разозлил девушку, и она набросилась на капитана полиции: сначала ударила в предплечье, затем толкнула в стене, а после и вовсе прокусила его паховую зону. К счастью, задеть детородный орган она не смогла, впившись во внутреннюю часть бедра левой ноги.

Досталось и ещё одному офицеру — старшему лейтенанту, который поспешил на подмогу коллеге. Ему девушка расцарапала лицо и ударила по колену. В итоге представительница древнейшей профессии была отправлена за решётку.

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Артур Белкин

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