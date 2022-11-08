Российский космонавт Федяев отправится на Crew Dragon на МКС в феврале 2023 года

Российский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС в составе экипажа американского корабля Crew Dragon по программе перекрёстных полётов в феврале следующего года. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Космонавту госкорпорации "Роскосмос" Андрею Федяеву в рамках перекрёстных полётов предстоит отправиться на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года", — отмечается в сообщении.

Помимо Федяева в экипаж миссии Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт ОАЭ Султан аль-Нейади, отметили в ведомстве.