Российский космонавт Федяев отправится на Crew Dragon на МКС в феврале 2023 года
Российский космонавт Андрей Федяев. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Российский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС в составе экипажа американского корабля Crew Dragon по программе перекрёстных полётов в феврале следующего года. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Космонавту госкорпорации "Роскосмос" Андрею Федяеву в рамках перекрёстных полётов предстоит отправиться на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года", — отмечается в сообщении.
Помимо Федяева в экипаж миссии Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт ОАЭ Султан аль-Нейади, отметили в ведомстве.
Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает продлить соглашение о перекрёстных полётах с Россией в космос после истечения нынешней договорённости в 2024 году.