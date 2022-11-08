В Польше увидели "повод для радости Кремля" в заявлениях Германии

Обвинения Германии в адрес Польши по ситуации с возведением стены на польско-белорусской границе дают "повод для радости Кремлю", пишет портал Fronda. Издание обращает внимание на заявление депутата Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт, которая обвинила Варшаву в нарушении европейского миграционного законодательства.

"Людей отправляют обратно без проверки каждого конкретного случая и без доступной медицинской помощи", — подчеркнула парламентарий.

По мнению авторов публикации, данная критика Варшавы со стороны немецкого депутата является несправедливой, так как польские власти пытаются предотвратить нелегальные попытки мигрантов попасть в ЕС.