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8 ноября, 17:52

В Польше увидели "повод для радости Кремля" в заявлениях Германии

Fronda: Требования Германии к Польше по мигрантам дают "повод для радости Кремлю"

Обвинения Германии в адрес Польши по ситуации с возведением стены на польско-белорусской границе дают "повод для радости Кремлю", пишет портал Fronda. Издание обращает внимание на заявление депутата Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт, которая обвинила Варшаву в нарушении европейского миграционного законодательства.

"Людей отправляют обратно без проверки каждого конкретного случая и без доступной медицинской помощи", — подчеркнула парламентарий.

По мнению авторов публикации, данная критика Варшавы со стороны немецкого депутата является несправедливой, так как польские власти пытаются предотвратить нелегальные попытки мигрантов попасть в ЕС.

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Ранее Лайф сообщал, что в Общественной палате РФ обвинили поляков в нетолерантности из-за желания отгородиться от России забором.

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ТАСС / ЕРА / ARTUR RESZKO

Артур Белкин

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