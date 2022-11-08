В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс
В США стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс, на которых избраны будут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената. Первые избирательные участки начали свою работу в северо-восточном штате Вермонт, а позже волна прокатилась и по остальной части государства.
Согласно данным СМИ, в основном американцы выразили свою позицию досрочно, проголосовав по почте или на отдельных участках, где есть такая возможность. Экзитполы указывают на то, что лидируют республиканцы с 54% голосов, за Демократическую партию проголосовало 46%.
Лайф писал, почему миллионы американцев не могут принять участие в выборах. Согласно подсчётам Российского фонда свободных выборов, это касается 8,6 миллиона человек.
Shutterstock