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8 ноября, 17:25

В России появился новый фигурант дела о госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина Вердияна по уголовному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина по уголовному делу о государственной измене, сообщили в инстанции. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

"Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вердияна Г. К.", — уточнили в суде.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности дела в суде раскрывать не стали.

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А ранее Лайф рассказывал про студента из Санкт-Петербурга, который был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне.

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Андрей Бражников
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