В России появился новый фигурант дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина по уголовному делу о государственной измене, сообщили в инстанции. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

"Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вердияна Г. К.", — уточнили в суде.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности дела в суде раскрывать не стали.