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8 ноября, 17:13

Невролог раскрыла скрытую опасность привычки кусать щёки

Невролог Мирошник связала привычку кусать щёки и губы с тревожностью

Привычки кусать губы, щёки или накручивать волосы связаны с высоким уровнем тревожности и являются навязчивыми, об этом "Газете.ру" рассказала невролог медицинского центра "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ" Елена Мирошник.

По словам врача, любое такое действие является маркером того, что нервная система перегружена и истощена, а в психике присутствует большое перенапряжение. Подобные привычки могут даже навредить здоровью. Например, при покусывании щёк образуются небольшие язвочки, в которые может попасть инфекция. Невролог рекомендует прорабатывать это со специалистами вроде психолога или психотерапевта, которые помогут избавиться от лишнего напряжения.

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Матвей Шандрыголов
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