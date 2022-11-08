Невролог раскрыла скрытую опасность привычки кусать щёки

По словам врача, любое такое действие является маркером того, что нервная система перегружена и истощена, а в психике присутствует большое перенапряжение. Подобные привычки могут даже навредить здоровью. Например, при покусывании щёк образуются небольшие язвочки, в которые может попасть инфекция. Невролог рекомендует прорабатывать это со специалистами вроде психолога или психотерапевта, которые помогут избавиться от лишнего напряжения.