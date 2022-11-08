"Ни цента Украине": Политолог объяснил, почему республиканцы хотят оставить ВСУ без помощи США

Представители Республиканской партии на выборах в Конгресс открыто обещают остановить финансовую поддержку Украины. Играет ли это им на руку и к чему может привести такая позиция, рассказал Лайфу политолог и главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

"Они этого [прекращения финансирования Украины] хотят по трём причинам. Во-первых, потому что, действительно, деньги расходуются неизвестно на что. Во-вторых, потому что есть риск ядерной эскалации, что вызывает опасения. И этим людям непонятно зачем это нужно, конфликт может быть разрешён дипломатически, это все прекрасно понимают", — отмечает эксперт. Межуев напомнил, что всё можно было решить ещё в марте без особого ущерба, в том числе и для Украины.

Третьей причиной остановки финансирования может стать тот факт, что Кевин Маккарти (лидер меньшинства в Палате представителей США) и его единомышленники ориентируются на поддержку Дональда Трампа и для победы на выборах делают ставки именно на него, добавил Межуев.

"Трамп безумно популярен в своем электорате. Естественно, те люди, которые сейчас такое говорят в духе Трампа, — а он тоже выступает, как известно, за какое-то дипломатическое решение конфликта, — те имеют шанс сейчас ассоциироваться с Трампом", — объяснил политолог.

Такой "проект" может реализоваться, считает эксперт. Палата представителей попытается что-то предпринять, и бюджет на это есть. Но проблема в том, что он вряд ли понравится Сенату, — там позицию Трампа и в целом диалог с Москвой не поддерживают. По словам Межуева, из-за этого только растёт риск раскола Республиканской партии.