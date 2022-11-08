Россияне назвали самые благородные профессии
Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми благородными
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провёл опрос среди граждан России на тему благородных профессий. Выяснилось, что на первом месте списка оказались врачи, за которых свои голоса отдали 28% респондентов, пишет RT.
Следующими идут учителя (10% голосов) и военнослужащие (9% голосов). Чуть меньше симпатий граждане выразили рабочим и спасателям МЧС — они набрали по 4% голосов. Труд пожарных и дворников благородным считают 3% ответивших, а волонтёров и инженеров — 2%. Меньше всего россияне отдали голосов водителям, правозащитникам, журналистам, социальным работникам, космонавтам, поварам и художникам.
Если сравнивать результаты этого года с предшествующими, то первые два места остались без изменений, а вот к военнослужащим уважение выросло. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех регионов России.
Лайф писал об опросе, который показал, представители каких профессий реже берут больничный. Согласно результатам, на первых местах оказались маркетологи и официанты.
ТАСС / Пётр Ковалёв