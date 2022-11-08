Приднестровье попросило помощи у России из-за сокращения поставок газа Молдавией

Власти Приднестровья ждут ответа от Москвы на свои предложения по решению проблемы с российским газом, поставки которого в регион резко сократил Кишинёв. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, страна буквально с 1 ноября начала отнимать топливо, которое, согласно контракту между компаниями "Газпром" и "Молдовагаз", предназначалось для Тирасполя.

"Безусловно, мы обратились к РФ. <...> Мы предлагали несколько моделей решения проблемы. Ждём реакции России и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации", — пояснил дипломат.

Игнатьев назвал снижение поставок "грубым нарушением договора между "Газпромом" и "Молдовагазом". Он напомнил, что Приднестровье не является субъектом данного соглашения, поэтому вопрос придётся решать на уровне Москвы и Кишинёва. Свои предложения Тирасполь в начале ноября отправил президенту России и его администрации, а также Совету Федерации, Госдуме и "Газпрому".