Минтруд назвал размер нового пособия для нуждающихся семей

Размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей, в каждом случае его размер определят на основе комплексной оценки нуждаемости. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде <…>, при назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", — уточнил он на совещании у президента РФ Владимира Путина.