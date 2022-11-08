Путин поручил свести к минимуму угрозу бедности для семей c детьми

Поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов россиян во вторник.

"Главная задача господдержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей — тех, где только рождается ребёнок, и тех, кто уже воспитывает детей", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что этот вопрос очень "важный, чувствительный и значимый" для миллионов граждан во всех регионах страны.

"Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. Нужно создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы, например за счёт повышения квалификации, освоения новых профессий и получения более высокооплачиваемой работы", — сказал российский лидер.