С 1 января родителям увеличат выплаты на детей: Что нужно сделать, чтобы получить больше В Пенсионном фонде сообщили, что запустили на портале госуслуг новый сервис, который упрощает получение пособия на детей. Кроме того, скоро изменится размер выплат. Кто и как будет получать пособия? 3 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Александр Манзюк

С 1 января предлагается увеличить прожиточный минимум в России до 14 375 рублей на душу населения. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. За счёт этого изменится начисление многих социальных выплат. В их числе и пособия на детей. Они вырастут, так как зависят непосредственно от величины прожиточного минимума.

При этом новый сервис ПФР теперь позволяет быстро оформить единовременное пособие при рождении ребенка. Получить такую меру поддержки может не только родитель, но и опекун ребенка. Для этого нужно лишь подать заявление в Пенсионный фонд. Это теперь можно сделать дистанционно через личный кабинет на "Госуслугах".

— Главное условие — получатель выплаты должен быть неработающим. При этом учиться на очном отделении в вузе или колледже он может. Сейчас размер единовременного пособия составляет 20 472,77 рубля. Заявление на единовременную выплату нужно подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, — рассказали в ПФР.

Там также пояснили, что если каких-то сведений для назначения пособия не хватает, то их нужно будет предоставить в территориальное отделение ПФР. Узнать об этом будет достаточно просто, так как соответствующее уведомление придёт в личный кабинет.

Генеральный директор ООО ЮК "Юристъ" и член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина обратила внимание на размер региональных коэффициентов. Они есть, например, для работников Крайнего Севера или районов, приравненных к ним. Сумма пособия при рождении ребёнка увеличивается на региональный коэффициент.

— Сейчас обсуждается проект Федерального закона № 201623-8 "Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам". Из него следует, что с 1 января 2023 года планируется объединить все пособия, выплачиваемые беременным женщинам, семьям с детьми и при рождении ребенка, в единое универсальное пособие. Его планируется выплачивать ежемесячно нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам со сроком беременности шесть и более недель, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), — рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

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По её словам, право на универсальное пособие будет возникать на каждого ребенка в возрасте до 17 лет у одного из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребёнка из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе. Доходы семьи будут рассчитываться за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о назначении универсального пособия, в них в том числе будут учитываться наличие движимого и недвижимого имущества, доходы от вкладов.

Если родители безработные и у них нет доходов, то это ещё не значит, что они смогут получить пособие. Нужно будет объяснить, по какой причине человек не может трудиться, а эти сведения подтвердить документами. Если основание весомое, например проблемы со здоровьем, то сложностей с получением пособия не возникнет.

Универсальное пособие будет назначать Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (его территориальные органы). Это новое ведомство, которое появится с 1 января.

— Беременной женщине пособие будет назначаться при её обращении после наступления срока беременности двенадцать недель и выплачиваться за период начиная с месяца постановки на учёт в медицинской организации (но не ранее наступления срока беременности шесть недель) до месяца родов или прерывания беременности (включительно). Людям, имеющим детей в возрасте до 17 лет, деньги будут перечислять с месяца рождения ребёнка, если обратились за назначением пособия не позднее трёх месяцев со дня рождения ребёнка. При более позднем обращении универсальное пособие будет выплачиваться, начиная с месяца обращения за его назначением, — рассказала Ирина Белова.

Кстати, в этом году появилась и принципиально новая выплата. Она предусмотрена семьям с доходами не выше прожиточного минимума на душу населения на детей от 7 до 18 лет.

— Размер рассчитывается так же, как и у выплаты на детей с 3 до 7 лет. Сначала это 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка, если и этого недостаточно, то 75%, только потом 100%. Кроме того, в 2022 году стал больше и материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, он дополнительно увеличивается на 168 616 рублей 20 копеек. Если после 1 января 2020 года родился третий ребёнок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 693 144 рубля 10 копеек. Речь идёт о случаях, когда ранее право на дополнительные меры господдержки семей с детьми не возникало, — пояснила Асия Мухамедшина.

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Авторы Нина Важдаева