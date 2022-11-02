Пенсионерам вернут часть недоплаченных денег: Как оформить перерасчёт Пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии, сделав перерасчёт. Как узнать, сколько денег можно вернуть, в какие сроки, кому повысят выплаты и на сколько? 2 ноября, 10:00 Обложка © Shutterstock

Нередко пенсионеры задаются вопросом, почему они получают меньше, чем их ровесники примерно с таким же стажем работы и схожей в прошлом зарплатой. Действительно, выплаты могут значительно различаться. Порой на 5000 – 10 000 рублей.

Конечно, здесь сказывается и опыт трудоустройства. Зарплата могла быть одинаковой, но при этом один человек получал все деньги официально, а другой в конверте. Соответственно, работодатель не делал отчислений в ПФР. Имеет значение также регион проживания, место работы в прошлом (пенсия на селе и в районах Крайнего Севера будет больше), количество иждивенцев на содержании и многие другие факторы. Тем не менее нередко размер пенсии различается потому, что один человек вычислил недоплату и сделал перерасчёт, а другой нет.

Теперь получить недоплаченные деньги становится проще. Процессы оформления документов автоматизируются. Перерасчёт делают в заявительном и беззаявительном порядке. В первом случае всё происходит без личного участия пенсионера. Во втором случае надо принести документы, которые дадут право на перерасчёт. Ситуаций, в которых можно обойтись без заявления, стало больше.

— Многие люди не знают, что имеют право на выплату средств пенсионных накоплений. Теперь они могут проверить, сколько денег им положено, и заявить о желании получить накопления через отделение МФЦ или Почту России. Такая опция стала доступна с ноября, — об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Впрочем, тут нужно учесть, что эта возможность есть в тех случаях, когда между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и подача заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг либо через портал госуслуг. Более того, теперь работодатель может обратиться за начислением единовременной выплаты своим сотрудникам. Впрочем, тут потребуется их письменное согласие.

— Тут надо учитывать, что есть случаи, когда накопительную часть не получится получить по новому порядку. Например, если она переведена в негосударственный пенсионный фонд. В этом случае обращаться за выплатой следует в соответствующий НПФ. Кроме того, единовременную выплату не перечислят тем, кому раньше уже была установлена накопительная пенсия, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В Пенсионном фонде России объяснили, что обратиться с заявлением о перерасчёте пенсий нужно людям, у которых появились новые иждивенцы. В этом случае им положена доплата. Также рассчитывать на повышение пенсии могут те, кто заработал себе дополнительный стаж. Фиксированную выплату повышают и людям, которые получают пенсию по потере кормильца. Например, если ребёнок потерял одного кормильца и уже получает выплаты, а потом потерял и второго, то ему увеличат пенсию. Повысят выплаты также тем, кто получил необходимый стаж работы на селе, на Крайнем Севере и в приравненных к нему областях.

При возникновении любых вопросов, связанных с размером пенсии, нужно обратиться в ПФР. Там проверят корректность начислений и при необходимости подскажут, как оформить перерасчёт. Если какие-то суммы недоплатили, то их вернут. Прибавку делают с первого числа месяца, который следует за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми документами для перерасчёта.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков Делали ли вы перерасчёт пенсии? 0 Да, удачно Да, но не удалось получить больше Нет, не знал о такой возможности Нет, я не пенсионер

Авторы Нина Важдаева