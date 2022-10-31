С 1 ноября появятся принципиально новые льготы: Кому они предназначены и что необходимо для получения выплат В следующем месяце вырастет число льготников. Появятся субсидии и компенсации, которых не было раньше. Изменится и порядок назначения пенсий и пособий. Что нужно знать, чтобы получить льготу? 31 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

С 1 ноября изменится перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет. Это касается федеральных государственных гражданских служащих. Теперь для назначения этой пенсии им не нужно будет предоставлять копию справки об установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначенных пенсиях. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

— С 1 ноября вступят в силу изменения и в Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, её установления, проведения проверок документов, необходимых для её установления. Новшества урегулируют обмен информацией в электронном виде между кадровой службой работодателя, пенсионным органом и иными ведомствами, — отметила Ирина Белова.

Она пояснила также, что в ряде регионов России с 1 ноября новые льготы смогут получить семьи мобилизованных. Например, им положена повышенная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

— С 1 ноября 2022 года вступает в силу целый ряд изменений. Они касаются выплаты пенсий, пособий и предоставления льгот. Так, будут проиндексированы пенсии бывшим членам лётных экипажей, которые уже не работают по специальности и чей стаж превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также гражданам, работавшим шахтёрами и сотрудниками горноспасательных отраслей. Индексация произойдёт автоматически. Для этого не потребуется подавать заявление в ПФР. При этом пенсионеры, чей возраст от 80 лет и выше, смогут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Что касается других изменений, то уже с конца октября ряд социальных выплат начинает начисляться только на карту "Мир". Среди них выплаты почётным донорам, субсидии и компенсации за оплату услуг ЖКХ, пособия для людей, ухаживающих за родственниками-инвалидами.

Кроме того, с 1 ноября изменится график начисления пенсий. Это связано с тем, что в начале месяца будут длинные выходные, три дня подряд. В результате произойдут изменения в порядке выплаты пенсий. Многие пожилые люди получат выплаты раньше срока. Точный график получения денег нужно уточнить по месту выдачи. Даты могут различаться в зависимости от региона и организации.

Фото © Shutterstock Требуются ли вам льготы? 0 Да, они необходимы Нет, мне не требуются льготы

Авторы Нина Важдаева