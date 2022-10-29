Отказали в выплате, попросили вернуть деньги или снизили сумму субсидии: Как избежать проблем при получении пособий Сейчас активно меняется порядок начисления социальных выплат и упрощается механизм их назначения. При этом многие получатели жалуются на проблемы. Что нужно знать, чтобы их избежать? 29 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы", рассказала Лайфу, какие сейчас возникают сложности с получением пособий и что нужно сделать, чтобы с ними не столкнуться.

Кому могут отказать в выплате пособия

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Сейчас каждая выплата предоставляется при соблюдении определённых условий, и зачастую не все требования удаётся выполнить. Одной из самых распространённых проблем, возникающих при получении пособий, является расчёт среднедушевого дохода каждого члена семьи, так как порядок такого расчёта для разных выплат отличается. Фактически рассчитать такой доход может только орган социальной защиты населения, поэтому для многих семей отказ в назначении той или иной меры социальной поддержки может стать неприятным сюрпризом.

Чтобы избежать этой проблемы, юристы рекомендуют заявителям запрашивать в органе, назначающем им выплату, всю необходимую информацию. В частности, непосредственно расчёт дохода каждого члена семьи, чтобы удостовериться, что он верный.

Какие документы нужны для назначения пособий

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Также для многих малоимущих семей бывает затруднительным собрать огромный пакет документов для получения незначительных по размеру региональных или муниципальных выплат. Конечно, впоследствии затраты на изготовление копий документов окупятся, но сам факт многих останавливает. В этой ситуации каждому необходимо самостоятельно определиться с тем, нужна ли ему такая льгота. При этом нередко получение иных льгот может зависеть от получения этой маленькой по размеру выплаты.

Таким образом, нужно сначала узнать в органе социальной защиты населения, на какие льготы может претендовать семья и есть ли взаимосвязанные льготы, а потом уже делать выводы, нужно ли вам собирать документы для получения той или иной меры социальной поддержки.

В каких случаях придётся вернуть выплаченное пособие

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Насущным вопросом при получении льгот является определение нетрудоустроенности их получателя. Например, получая пособие по безработице, человек регистрируется в качестве ИП и не сообщает об этом службе занятости населения, считая, что он не трудоустраивается. При этом зачастую как индивидуальный предприниматель он не осуществляет никакой деятельности. Соответственно, не получает никакого дохода от ИП, но в итоге образуется переплата по пособию по безработице.

Похожие проблемы возникают у получателей компенсационных выплат. Они предназначены людям, ухаживающим за инвалидами первой группы, лицами, достигшими 80 лет и нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

Подводя итоги, можно дать одну общую рекомендацию: во избежание спорных ситуаций с органами, назначающими и выплачивающими пособия и другие денежные выплаты, нужно ознакомиться со всеми условиями получения той или иной льготы, а также с условиями, при которых такие меры социальной поддержки прекращаются. Может быть, даже выписать их себе в виде памятки и при изменении юридических фактов (трудоустройство, расторжение брака, регистрация в качестве ИП и т.д.) поспешить в орган, который предоставляет вам ту или иную льготу.

Конечно, в последнее время многие социальные выплаты назначают проактивно, то есть без личного посещения ПФР или органов соцзащиты. Тенденция к автоматизации этих процессов наметилась ещё несколько лет назад и идёт до сих пор. Тем не менее на практике, особенно в регионах, люди могут сталкиваться со сложностями в назначении выплат. Чтобы избежать проблем, лучше всё-таки не полагаться слепо на автоматизированные процессы, а контролировать свои выплаты самостоятельно.

Фото © Shutterstock Сталкивались ли вы с проблемами при получении соцвыплат? 0 Да, но вопрос удалось быстро решить Да, но проблему так и не решили Нет, не сталкивался Нет, я не получаю соцвыплаты

Авторы Нина Важдаева