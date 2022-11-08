При крушении Ми-2 в Костромской области погиб пациент и пострадали два фельдшера и два пилота

В результате крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области во время выполнения санитарного рейса погиб пациент. Травмы получили два фельдшера, которые его сопровождали, и два пилота. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Ситникова.

"По поручению губернатора Сергея Ситникова на место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота — получили травмы", — говорится в сообщении.

Больницы готовы к приёму пострадавших. Место посадки борта выясняется, установлена связь с фельдшером, который находится на борту вертолёта.