При крушении Ми-2 в Костромской области погиб пациент и пострадали два фельдшера и два пилота
В результате крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области во время выполнения санитарного рейса погиб пациент. Травмы получили два фельдшера, которые его сопровождали, и два пилота. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Ситникова.
"По поручению губернатора Сергея Ситникова на место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота — получили травмы", — говорится в сообщении.
Больницы готовы к приёму пострадавших. Место посадки борта выясняется, установлена связь с фельдшером, который находится на борту вертолёта.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации.
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