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8 ноября, 15:32

Один человек погиб и четверо пострадали при крушении Ми-2 в Костромской области

В результате крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области во время выполнения санитарного рейса погиб один человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Ещё четыре человека выжили в катастрофе, однако получили травмы. О степени тяжести их повреждений пока не сообщается.

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Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации.

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Артур Белкин

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