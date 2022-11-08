Один человек погиб и четверо пострадали при крушении Ми-2 в Костромской области
В результате крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области во время выполнения санитарного рейса погиб один человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Ещё четыре человека выжили в катастрофе, однако получили травмы. О степени тяжести их повреждений пока не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации.
Обложка ©
Shutterstock