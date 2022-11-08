Власти Одессы рассказали, что сделают с памятником Екатерине II после демонтажа

В Одессе в ближайшее время демонтируют памятник Екатерине II, в котором нет "никакой художественной ценности", заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в эфире украинского телемарафона "Единые новости". Он добавил, что композиция основателям города переедет в музей, а императрице найдут "безопасное место".

"Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Ей найдётся место, и она там будет находиться", — уточнил Братчук.