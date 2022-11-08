НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 ноября, 15:20

Власти Одессы рассказали, что сделают с памятником Екатерине II после демонтажа

Власти Одессы анонсировали демонтаж памятника Екатерине II в ближайшее время

В Одессе в ближайшее время демонтируют памятник Екатерине II, в котором нет "никакой художественной ценности", заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в эфире украинского телемарафона "Единые новости". Он добавил, что композиция основателям города переедет в музей, а императрице найдут "безопасное место".

"Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Ей найдётся место, и она там будет находиться", — уточнил Братчук.

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" в сквере памяти жертв Второй мировой войны

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" в сквере памяти жертв Второй мировой войны

Напомним, вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной установки забора назывались участившиеся случаи вандализма. Затем началась подготовка к демонтажу монумента основателям Одессы.

Обложка ©

twitter / Vladimi0372

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров