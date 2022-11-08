Десять активистов МГЕР и "Волонтёрской роты" отправляются добровольцами на спецоперацию
Десять добровольцев из МГЕР и "Волонтёрской роты" отправились в зону спецоперации. Обложка © t.me / "Молодая гвардия"
Группа из десяти молодогвардейцев, которые вызвались добровольцами в зону специальной военной операции, отправилась на учебный полигон. Кроме членов "Молодой гвардии Единой России", в её составе — волонтёры "Боевого братства". Об этом сообщили в телеграм-канале МГЕР.
Отряд объединил уроженцев Сибири, Урала, Москвы и Приволжья. В частности, в его составе — руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин и федеральный координатор "Волонтёрской роты боевого братства" Станислав Кузьменко.
"Сейчас их ждёт подготовка, а уже совсем скоро они отправятся в зону проведения СВО. На данный момент в спецоперации уже участвуют 64 молодогвардейца. Наш долг — защитить жителей Донбасса, которые более восьми лет терпели издевательства со стороны ВСУ", — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.
Демидов добавил, что большинство из этих ребят находилось на Донбассе с первых дней специальной военной операции. Там они были в качестве волонтёров: помогали жителям, а также работали в гуманитарных центрах.
Ранее Лайф рассказывал, что добровольцы от партии "Единая Россия" и "Молодёжки ОНФ" стали организаторами туров по Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону для четверых детей из Херсонской области. Для каждого составили индивидуальную программу: на факультет режиссуры, а также в крупный медцентр, по музеям и на "Мосфильм".