В России отключат VPN Касперского

Лаборатория Касперского сообщила о прекращении работы VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в РФ. Его платная версия будет доступна до конца декабря 2022 года, а бесплатная — до 15 ноября, говорится в пресс-релизе компании.

"VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что если россияне успели купить и активировать приложение, то оно продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки, а для большинства пользователей это один год.

