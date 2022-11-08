ВСУ пытались сбросить с дрона самодельную бомбу на подстанцию РЭС в Курской области

Украинские военные попытались атаковать с помощью дрона подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию", — проинформировал он.