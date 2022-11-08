ВСУ пытались сбросить с дрона самодельную бомбу на подстанцию РЭС в Курской области
Курский губернатор Старовойт: ВСУ попытались подорвать подстанцию Глушковской РЭС с помощью дрона
Украинские военные попытались атаковать с помощью дрона подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию", — проинформировал он.
К счастью, этот манёвр оказался неудачным. Повреждения подстанции были нанесены незначительные, и на подачу электроэнергии это никак не повлияло.
Напомним, что приграничные города и сёла Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. За последнюю неделю таких сообщений уже несколько. Лайф сообщал, что украинская армия обстреляла приграничный посёлок Краснооктябрьский. Тогда был повреждён трёхэтажный дом. Позже под огнём украинской артиллерии оказалось приграничное село Гуево Курской области, в результате пострадали трое детей и двое взрослых. Кроме того, ВСУ обстреливали посёлки Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.
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