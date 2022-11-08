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8 ноября, 14:46

Си Цзиньпин поручил повысить боеготовность армии Китая на случай войны

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления боеспособности Народно-освободительной армия Китая на случай боевых действий. Об этом он объявил в ходе мониторинга Объединённого оперативного центра командования Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая.

"Необходимо <...> усилить всестороннюю подготовку вооружённых сил, обеспечить их готовность к боевым действиям", — заявил лидер Китая.

В частности, он сообщил о том, что руководство китайской армии должно содействовать внедрению инноваций, а также формировать эффективность войск на случай участия в боевых действиях. По словам председателя КНР, в мире происходят изменения, которые отражаются на безопасности Китая. В этой связи необходимо быть готовыми к защите суверенитета страны, указал он.

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Напомним, в ходе открытия XX съезда Компартии Китая 16 октября Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. А 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на площадке "Валдая" и заявил, что Москва по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, а посещение острова высшими должностными лицами США воспринимает как провокацию. Позднее в Минобороны Китая заявили о подготовке к войне.

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ТАСС / Артём Иванов

Оксана Попова

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