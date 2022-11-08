Си Цзиньпин поручил повысить боеготовность армии Китая на случай войны

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления боеспособности Народно-освободительной армия Китая на случай боевых действий. Об этом он объявил в ходе мониторинга Объединённого оперативного центра командования Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая.

В частности, он сообщил о том, что руководство китайской армии должно содействовать внедрению инноваций, а также формировать эффективность войск на случай участия в боевых действиях. По словам председателя КНР, в мире происходят изменения, которые отражаются на безопасности Китая. В этой связи необходимо быть готовыми к защите суверенитета страны, указал он.