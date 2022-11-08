"Трагедия для страны": Шольца обвинили в издёвках над людьми после его шутки про энергокризис

Немецкие пользователи "Твиттера" жёстко прошлись по канцлеру Германии Олафу Шольцу, который ранее крайне неудачно пошутил на тему надвигающегося энергетического кризиса. Внимание на это обратил портал Focus Online.

"На днях ко мне подошёл человек и сказал: "Господин Шольц, я только что поменял электрическую плиту на газовую". Я не знал, насколько печально мне следовало выглядеть", — сказал Шольц в ходе одной из встреч, после чего сильно рассмеялся.

Однако в соцсетях такой юмор от главы Федерального правительства Германии не оценили. По мнению некоторых комментаторов, этой шуткой Шольц показал, что его не волнуют проблемы немецких жителей.

"Он думает, что всё это очень смешно. Этот федеральный канцлер, очевидно, совершенно ошеломлён всей ситуацией. По общему признанию, это, конечно, трудное время, но Олаф Шольц — неподходящий человек в неподходящее время в канцелярии... Трагедия для страны", — написал один из комментаторов.

"Он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами!" — отметил другой пользователь.