В Санкт-Петербурге вырос спрос на дворников

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter рассказали, сколько в Санкт-Петербурге вакансий дворников. Результатами изысканий поделилась газета "Петербургский дневник". Так, на данный момент в Северной столице насчитывается около 600 свободных мест на данную позицию. Что касается зарплаты, то предлагают желающим от 28 до 42 тысяч рублей.

"Спрос на дворников начал расти с сентября и не сбавляет обороты. За первую неделю ноября опубликовано 63% от октябрьских вакансий", — рассказали в компании.

Подчёркивается, что на портале публикуются как коммерческие компании, которые нанимают дворников в штат, так и унитарные предприятия вроде школ, детских садов и больниц. Это говорит о том, что рынок труда на данную вакансию находится в балансе — и работодатель сможет закрыть имеющуюся позицию.

"С другой стороны, эти же работодатели конкурируют с вакансиями курьеров и разнорабочих, где зарплаты выше, а условия могут быть гибче", — заключили аналитики.