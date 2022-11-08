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8 ноября, 14:05

В четырёх областях Центральной Украины объявили воздушную тревогу

В четырёх областях в центральной части Украины — Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской — объявили воздушную тревогу. Такие данные приводятся на карте Минцифры страны.

Руководители регионов в соцсетях оповестили жителей об этом. О каких-либо прилётах, взрывах и разрушениях не сообщалось.

В Одесской области объявлена воздушная тревога

В Одесской области объявлена воздушная тревога

Ранее Лайф сообщал, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Удар ВСУ был нанесён по Ворошиловскому району города.

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Shutterstock

Артур Белкин

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