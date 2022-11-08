В четырёх областях Центральной Украины объявили воздушную тревогу

В четырёх областях в центральной части Украины — Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской — объявили воздушную тревогу. Такие данные приводятся на карте Минцифры страны.

Руководители регионов в соцсетях оповестили жителей об этом. О каких-либо прилётах, взрывах и разрушениях не сообщалось.