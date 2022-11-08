В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной в России организацией

Международную экологическую организацию Greenpeace могут признать нежелательной на территории России. Как рассказал депутат Государственной думы Александр Якубовский, с этой инициативой депутаты обратятся в Генеральную прокуратуру.

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации "Гринпис", не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", — написал он в телеграм-канале.