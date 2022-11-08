В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной в России организацией
Депутат Якубовский предложил признать Greenpeace нежелательной организацией в России
Международную экологическую организацию Greenpeace могут признать нежелательной на территории России. Как рассказал депутат Государственной думы Александр Якубовский, с этой инициативой депутаты обратятся в Генеральную прокуратуру.
"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации "Гринпис", не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в сентябре этого года парламентарий Александр Якубовский направил в Минюст РФ и Генпрокуратуру инициативу о присвоении Greenpeace статуса иноагента. Тогда он напомнил, что волонтёры Greenpeace блокировали разгрузку российского СПГ в Финляндии и требовали от властей этого государства прекратить ввоз российского топлива. А спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов предложил создать аналоги Greenpeace из-за "сомнительной деятельности".
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