Депздрав опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава" в аптеках Москвы

Департамент здравоохранения города Москвы заявляет, что сообщения о дефиците препарата "Амоксиклав" (антибиотика на основе амоксициллина) являются неверными. В ведомстве уточнили, что в оптовой торговле, аптеках и медорганизациях столицы есть достаточный запас упаковок.

"В связи с публикациями в СМИ информации о том, что в Москве наблюдается дефицит препарата "Амоксиклав", Департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением <...> В настоящее время на фармацевтическом рынке столицы имеется достаточный запас — более 370 тысяч упаковок", — пояснила пресс-служба Депздрава.

А с учётом зарегистрированных дженериков в Москве есть в наличии более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов "в рамках МНН амоксициллин + клавулановая кислота", добавили в департаменте.