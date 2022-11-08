Россиян пригласили поучаствовать в конкурсе "Пробуждая сердца" памяти Василия Ланового

В Москве объявили о начале II творческого конкурса памяти народного артиста СССР Василия Ланового "Пробуждая сердца". Организаторами выступили представители творческой интеллигенции и движения "Бессмертный полк России".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале "Правнуки победителей", затем прочитать и прислать отрывок из произведения русской классики. Кроме того, приветствуется чтение стихов и текстов собственного сочинения: для этого предусмотрена отдельная номинация.

Как рассказала на пресс-конференции народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко, первый этап мероприятия собрал более десяти тысяч заявок из 20 государств. По словам генерального директора Большого Московского цирка, народного артиста России Эдгарда Запашного, в большей степени это были представители ближнего зарубежья, для которых русский язык является родным.

"Уверен, что в этом году заявок будет ещё больше. Немаловажным аспектом является то, что наш конкурс имеет ещё и международный статус. В это сложное время, я убеждён, что количество стран будет увеличено, <...> и это будет неким ответом тем людям, которые говорят, что сейчас выстроен железный занавес с обеих сторон, что с Россией никто не хочет общаться", — убеждён Запашный.