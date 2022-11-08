Украинцев пристыдили за секс на пеленальных столиках в общественных туалетах

Заместитель мэра украинского города Днепра Михаил Лысенко обратился к местным жителям с достаточно необычной просьбой и призвал их прекратить заниматься сексом в общественных туалетах. Послание он оставил в соцсетях.

Проблему выявили после того, как обслуживающие туалеты работники начали фиксировать регулярные поломки пеленальных столиков. Для того чтобы установить причину этого явления, даже были проанализированы уровень рождаемости в городе и средний вес малышей, однако дело было связано совсем с другим.

"В результате 100% экстренных открытий ими неоднократно были визуально зафиксированы акты "дружбы организмами" наших горожан на пеленальных столиках", — написал Лысенко.

Впрочем, так как запретить совокупляться местным жителям градоначальник не может, то он попросил их "бережно относиться" к пеленальным столикам в общественных туалетах. В конце своего послания он пожелал "всем счастья".