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8 ноября, 13:39

Украинцев пристыдили за секс на пеленальных столиках в общественных туалетах

Заммэра Днепра Лысенко попросил местных жителей не заниматься сексом в общественных туалетах

Заместитель мэра украинского города Днепра Михаил Лысенко обратился к местным жителям с достаточно необычной просьбой и призвал их прекратить заниматься сексом в общественных туалетах. Послание он оставил в соцсетях.

Проблему выявили после того, как обслуживающие туалеты работники начали фиксировать регулярные поломки пеленальных столиков. Для того чтобы установить причину этого явления, даже были проанализированы уровень рождаемости в городе и средний вес малышей, однако дело было связано совсем с другим.

"В результате 100% экстренных открытий ими неоднократно были визуально зафиксированы акты "дружбы организмами" наших горожан на пеленальных столиках", — написал Лысенко.

Впрочем, так как запретить совокупляться местным жителям градоначальник не может, то он попросил их "бережно относиться" к пеленальным столикам в общественных туалетах. В конце своего послания он пожелал "всем счастья".

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Mykhailo Lysenko

Артур Белкин

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