Львова-Белова и "Лиза алерт" решили вместе искать пропавших детей из новых регионов России

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев договорились о совместной работе по поиску детей, пропавших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Сергеев рассказал, что им уже поступают заявки на поиск пропавших жителей этих территорий, включая несовершеннолетних, поэтому отряду предстоит выстроить алгоритм работы и заняться сбором контактов. В связи с этим гуманитарные штабы Львовой-Беловой "Детям — в руки" возьмут координацию поиска на себя.

"Они (штабы. — Прим. Лайфа) уже действуют в Донецке и Луганске, в ближайшее время появятся в Херсоне и Запорожье. Штабы оказывают адресную помощь семьям с детьми по запросам, их сотрудники работают в тесном контакте с властями", — отметила омбудсмен.

Руководитель "Лизы алерт" также обозначил проблему бегства детей из дома: по опыту отряда, это одна из самых частых причин их пропажи. По словам омбудсмена, институт уполномоченных включится в разработку решений и по этому вопросу.