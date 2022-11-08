Как уточнили в военном ведомстве, украинские бойцы пытались стрелять из этой боевой машины по позициям войск РФ. При этом ВСУ думали, что им удалось надёжно спрятать технику за зданиями промышленной застройки, но расчёт БПЛА нашёл его и уничтожил цель одним ударом.