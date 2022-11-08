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Опубликовано 8 ноября 2022, 13:28
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Появилось видео уничтожения танка ВСУ российским дроном

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ беспилотником всего одним ударом

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский беспилотник ZALA "Ланцет" наносит точный удар по танку ВСУ и уничтожает технику противника.

Российский беспилотник уничтожил украинский танк точным ударом. Видео © Минобороны РФ

Как уточнили в военном ведомстве, украинские бойцы пытались стрелять из этой боевой машины по позициям войск РФ. При этом ВСУ думали, что им удалось надёжно спрятать технику за зданиями промышленной застройки, но расчёт БПЛА нашёл его и уничтожил цель одним ударом.

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А ранее ВСУ лишились радиолокационной станции AN/TPQ-64 под Харьковом. По информации Минобороны РФ, также была уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и система "Бук-М1" в районе Николаева.

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Ирина Фальке
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